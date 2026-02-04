T.C.

ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/421

KARAR NO : 2025/887

Mahkememizin yukarıda esas - karar numarası yazılı dosyasında bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Mansur ve Fatıma kızı, 25/04/1991 Halep doğumlu sanık Cumane Naasen tüm aramalara rağmen bulunamamış mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 03/02/2026

