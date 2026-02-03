Örnek No:55*

T.C.

TURGUTLU

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Akçapınar Mahallesi, Yayalık Mevkii, 107 Ada, 72 Parsel (Eski 145 Parsel), Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 5.403,66 m2

İmar Durumu : 27/10/2025 tarihli cevabi yazı ile "...1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu görülmektedir..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.512.379,00 TL; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Manisa İl, Turgutlu İlçe, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Akçapınar Mahallesi, Dağdibi Mevkii, 112 Ada, 4 Parsel (Eski 233 Parsel), Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 7.812,38 m2

İmar Durumu : 27/10/2025 tarihli cevabi yazı ile "...1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu görülmektedir..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.687.428,00 TL; KDV Oranı: %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:43

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi: Manisa İl, Turgutlu İlçe, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Akçapınar Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 152 Ada, 22 Parsel (Eski 456 Parsel), Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 455,09 m2

İmar Durumu : 27/10/2025 tarihli cevabi yazı ile "...01/06/1983 tarih 784 sayılı Manisa İl İdare Kurulu kararı ile onaylanan Akçapınar Mahallesi, Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde kalmakta olduğu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygun yapılaşma koşulları belirleneceği görülmektedir..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.116.000,00 TL; KDV Oranı: %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02392729 #ilan.gov.tr