T.C. İstanbul Anadolu 28. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/5 Esas

DAVALI: LATİF HÜSREVOĞLU Atatürk Mah. Muhtar Sokak Tektaş Apt. Blok No:11-13 D:9 Ümraniye/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

İş bu ilanın yayınlanmasından yedi gün sonra tarafınıza tebligatın yapılmış sayılacağının ihtarı ile;

28/01/2026 tarihli celsede tahkikat durusma günü belirlenmiş olup: 15/05/2026 günü saat: 10:20'daki duruşmada bizzat hazır bulunmanız, HMK 147/2 maddesi gereğince; belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ ile ihtar olunur.

Basın No: ILN02392665 #ilan.gov.tr