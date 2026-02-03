T.C.

ERZURUM

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/220 Esas

DAVACI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

DAVALI : YUSUF ŞEK

Davalı Yusuf Şek mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile aleyhinize açılan davada adresinize çıkartılan tebligat tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 02/08/2015 tarihinde gerçekleşen eylem nedeniyle aleyhinize 54.081,00 TL rücuen tazminat davası açılmış olup iş ilan metninin gazetede yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK. 122. Maddesi gereğince, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

