T.C.

BOLU

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/4 Tereke Satış 24/01/2026 TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLANMÜTEVEFFA: SÜLEYMAN KUYUCAK (TC 11536075288)

MAHKEMESİ: Bolu 1 Sulh Hukuk Mah 06/12/2017 tarih ve 2017/6 esas, 2017/11 karar sayılı ilamı

Yukarıda bilgileri yazılı muris hakkında yine yukarıda belirtilen mahkeme kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)

