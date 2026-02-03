Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

(1) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Bozlar Köyü, Devedamları Mevkii, 268 ada, 16 parseldeki 7.172,09 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu vardır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 1.793.022,50 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 10:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:45

(2) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, Sazlık Mevkii, 135 ada, 5 parseldeki 425,89 m2 arsa vasıflı taşınmaz. Parsel yazlık sitelerin doğusunda kalmakta, yaklaşık kuş uçuşu 1560 m. mesafededir. Hali hazırda taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Kıymeti : 1.064.725,00 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 11:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 11:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 11:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:45

(3) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, Bağlar Mevkii, 198 ada, 17 parseldeki 1.782,02 m2 bağ vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu yoktur. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 712.808,00 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 13:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 13:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 13:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 13:45

(4) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, 247 ada, 3 parseldeki 13.617,63 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu vardır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 4.357.641,60 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 14:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 14:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 14:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 14:45

(5) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, 256 ada, 11 parseldeki 17.933,58 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu vardır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 7.532.103,60 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/03/2026 - 10:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 10:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 10:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 10:45

(6) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, 260 ada, 5 parseldeki 17.056,62 m2 tarla vasıflı taşınmaz.. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu vardır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 5.969.817,00 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/03/2026 - 11:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 11:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 11:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 11:45

(7) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, 268 ada, 23 parseldeki 8.667,01 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu vardır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 2.600.103,00 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/03/2026 - 13:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 13:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 13:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 13:45

11/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02392565 #ilan.gov.tr