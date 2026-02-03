T.C.

ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/36 Esas

Davacı , ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , THAMER ALI SULAIMAN AL-MASHHADANI, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU arasında mahkememizde görülmekte olan Marka YİDK kararı iptali - hükümsüzlük davasında; davalılardan THAMER ALI SULAIMAN AL-MASHHADANI adlı şahısa tebligat yapılamamış olduğundan anılan davalıya;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun Marka 2024-M-17036 sayılı YİDK İptal - Hükümsüzlük sayılı kararının iptaline karar verilmesini dava ettiğine dair dava dilekçesinin tebliği ile, anılan davalı şahsın resmi kayıtlarda bulunan adreslerine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresinin tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Anılan davalı THAMER ALI SULAIMAN AL-MASHHADANI yargılama günü olan 29/06/2026 Günü saat. 09:15'de mahkememiz duruşma salonundaki duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edilerek bir karar verileceği ihtarı ile birlikte, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02392301 #ilan.gov.tr