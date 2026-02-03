ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/456 Esas

KARAR NO : 2025/409

Davacı BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Marka (Manevi Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Haksız Rekabete açılan davanın REDDİNE,

2-Marka İhlali ve Tasarım İhlaline yönelik açılan davanın KISMEN KABULÜNE,

3-Davalı taraf eyleminin davacıya ait tescilli marka ve tescilli tasarım hakkına yönelik tecavüz oluşturduğunun TESPİTİNE, davalı eyleminin REF ve MEN'ine,eyleminin DURDURULMASINA,

4-İhlal konusu oluşturan ürünlerin bulundukları yerde toplatılıp karar kesinleştiğinde bu ürünlerin imha edilmesine,

5-Davacı tarafça talep edilen manevi tazminat talebiyle ilgili olarak takdiren 40.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yürütülecek banka reeskont faiziyle birlikte davalı UPET PETROL adlı firmadan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin kısmın REDDİNE,

6-Kararın hüküm özetinin masrafı sonradan davalılardan tahsil edilmek üzere Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede bir kez ilan edilmesine,

Dair davacılar vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı 18/01/2021 tarihinde verilen iş bu karar 03/12/2024 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur.

