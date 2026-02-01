T.C. BULDAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/452 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1-2025/452 esas sayılı dava dosyasından davalılar Ayşe Şahin ve Mehmet Yeşil aleyhine, Denizli ili Güney ilçesi Koparan Mahallesi 186 ada 88 parsel sayılı taşınmazın 447,42 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı için davacı kurum Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Buldan Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi İLAN OLUNUR.16.12.2025

