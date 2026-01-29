T.C. İSTANBUL 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/30 Esas

DAVALI: HANDAN İLHAN (T.C. 666*****624)

Davacılar Mehmet Faruk Şen ve İnci Şen tarafından aleyhinize açılan Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar dava dilekçesi ile vekalet ilişkisinden kaynaklanan alacağını talep etmekle;

H.M.K 122 ve 127. Maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaplarınızı H.M.K. 129/2 maddesi gereğince tüm delillerinizi bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğunuz, cevap verilmemesi halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, (Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere)

17/02/2026 günü saat: 11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için hazırlık yapmanız, gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ ve ihtar olunur.21/01/2026

Basın No: ILN02390319 #ilan.gov.tr