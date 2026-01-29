Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ

2025/4979 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4979 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.650.000,00 1 Taşıt 34BTL139 Plakalı, 2018 Model , VOLKSWAGEN Marka, DCX082309 Motor No'lu, WVWZZZ3CZJE248555 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:58

27/01/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02390811 #ilan.gov.tr