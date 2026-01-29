Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, ÇIPLAK Köy, Kaşbaşı Mevkii, 145 Ada, 52 Parsel, Parsel geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topoğrafik olarak hafif eğimli bir yapıda olduğu, yola cepheli olduğu, büyük bir kısmının Çıplak Köyü meskun alanında konumlu olduğu gözlenmiştir. Keşif gününde parselin halihazırda tarımsal üretimde kullanıldığı veüzerinde hububat ekili olduğu görülmüştür.

Adresi : Çıplak Köyü 145 Ada 52 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 10.685,28 m2

İmar Durumu: Kısmen yerleşik konut alanı, kısmen gelişme konut alanı ve kısmen kültürel tesis alanı, detaylıca bilgi için ekteki bilirkişi raporunu inceleyiniz.

Kıymeti : 21.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, ÇIPLAK Köy, Köyiçi Mevkii, 190 Ada, 2 Parsel, Parsel geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topoğrafik olarak düz bir yapıda olduğu, yola cepheli olduğu, Çıplak Köyü meskun alanında konumlu olup elektrik, şebeke suyu vb. altyapı hizmetleri ile birlikte Muhtarlığın vermiş olduğu tüm hizmetlerden faydalanır durumda bulunduğu gözlenmiştir. Parsel üzerinde yıkık halde bulunan, mevcut haliyle ekonomik bir değer oluşturmayan yapılar bulunmaktadır.

Adresi : Çıplak Köyü 190 Ada 2 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 499,85 m2

İmar Durumu: Kısmen ticaret+konut alanı, kısmen yol gösteriminde kaldığı görülmüştür. Detaylıca imar bilgisi için ekteki bilirkişi raporunu inceleyiniz.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:54

27/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

