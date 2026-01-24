T.C. ZONGULDAK 1. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ZONGULDAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak ili, Kilimli ilçesi, Kilimli/ Merkez mahallesi, 58 ada 3 parsel, 425,27 m2 yüzölçümlü, Sebze Bahçesi nitelikli satışa konu taşınmaz Kilimli Belediyesi İmar planı sınırları içerisinde kalmaktadır. Yapılan incelemede; taşınmazın 171,00 m2 Blok nizam konut alanında kalmakta olup H:21,50 mt, 116,00 m2'si imar yolunda ve geriye kalan 138,27m2'si arka bahçe alanında kalmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlandığı görülmüştür. Taşınmaz arsa vasfındadır. Topografik olarak düz bir arazi yapısına sahiptir. Yaşar Parlar sokaktadır. Şehrin merkezindedir sosyal tesislere, kamu kurumlarına çok yakındır. Parsel üzerinde 1 adet betonarme tarzda inşa edilmiş 2 katlı yapı ve yığma kargir tarzda inşa edilmiş eklenti yapı bulunmaktadır. Yapının 1985 yıllarında yapıldığı öngörülmektedir. 2 katlı yapının zemin katında 241 bağımsız bölüm bulunduğu yerinde yapılan ölçümde 10,10m xl0m taban alan olduğu ve içinde oturulduğu görülmüştür. Kagir yapı tarzında inşa edilmiştir. Dış cephesi boyalı mantolaması yoktur, çatısı örtülü ısınma sistemi üst kat için kaloriferli alt kat için sobalı olduğu görülmüştür. Binanın birinci katına ulaşım dıştan merdivenle sağlanmaktadır. Bina içinde asansör yoktur. Zemin katta döşeme kaplamasını laminat parke, hol, mutfak döşeme kaplamasının seramik olduğu, ıslak zeminlerde seramik yapıldığı, duvar yüzeylerinin plastik boya yapıldığı, ancak yer yer rutubet oluştuğu mutfak dolabının olduğu evyesi ve muslukların takılı olduğu,mermer tezgah olduğu genel olarak kullanılan malzemelerin eskimiş ve tadilata ihtiyaç duyduğu görülmüştür. İç kapıların ahşap kapı, pencereler PVC doğrama olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 2x3m ölçülerinde tek katlı kömürlük bulunmaktadır.

Adresi : Kilimli Merkez MahallesiKilimli / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 425,27 m2

İmar Durumu : Taşınmazın 171,00 m2 Blok nizam konut alanında kalmakta olup H:21,50 mt dir. Taşınmazın 116,00 m2 si imar yolunda ve geriye kalan 138,27m2'si arka bahçe alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.464.340,20 TL

KDV Oranı : %Satış Bedelinin %34,21'inden %1, Satış Bedelinin %65,79'undan %10 KDV

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:49

21/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

