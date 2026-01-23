T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/490 Esas 24.11.2025 İLAN

Küçükçekmece 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/490 esas sayılı dosyasına istinaden muris Ali Nevzat KARAKÜTÜK'ün veraset ilamı talebi ile veraset davası açılmış olmakla, mirasçılardan Mihriban KARAKÜTÜK ile ilgili yapılan araştırma sonucu, şahsın 01/11/2006 tarihinde vefat ettiği, altsoyunun, mirasçısının bulunmadığı anlaşılmış ve mahkememizce yapılan 24/11/2025 tarihli ara karar gereğince TMK 594. Maddesi uyarınca yasal ilanların yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen Erzincan ili, Kemah ilçesi, Koçkar Köyü, Cilt no:20, Hane No:83, sayılı, Ahmet ve Kezban'dan olma, 01/07/1913 doğumlu, MİHRİBAN KARAKÜTÜK'ün mirasçısı olduklarını iddia edenlerin iş bu ilanın ilan edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirir belge ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, bu süre zarfında müracaat edilmediği takdirde miras sebebi ile dava açma hakkı saklı kalmak üzere Hazinenin mirasçılığının tespitine karar verileceği İLAN olunur.

Basın No: ILN02387341 #ilan.gov.tr