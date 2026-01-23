T.C.
KASTAMONU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/653 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen BEBEK DEMİR'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.11.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 59398008204
ADI SOYADI : BEBEK DEMİR
BABA ADI : İHSAN
ANA ADI : ZEHRA
DOĞUM TARİHİ : 16/05/1990
DOĞUM YERİ : KASTAMONU
NÜF. KAYITLI ADRESİ : KASTAMONU İLİ MERKEZ ESENTEPE MAH.
