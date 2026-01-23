T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2025/94 Esas İLAN

Davacı , QUİCK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , IBRAHIM ISA arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;

99482744434 T.C kimlik numaralı davalı İBRAHİM İSA'ya İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2025/94 Esas sayılı dosyasına ait 27/02/2025 tarihli dava dilekçesinin, 28/02/2025 tarihli tensip zaptının, duruşma gününün ve imza örneklerinin alınması için mahkememiz kaleminde hazır olmasının davalıya tebliğine, tebligat kanunu ilgili maddeleri uyarınca tebliğ edilemediğindenT.K 30. Maddesi uyarınca tebliğine karar verilmiş olup,

İş bu ilanın HMK 139. Maddesi uyarınca, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, imza örneklerinizin mahkememiz kaleminde 2 haftalık kesin süre içerisinde alınması için mahkememiz kalemine başvurmanız gerektiği, kesin süre içerisinde başvurulmaması halinde tarafınıza yeniden bu hususta süre verilmeyeceği, yargılamanın dosyadaki mevcut delillere göre devam edileceği ve duruşma tarihinin 22/04/2026 günü saat 09:45 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. 07/01/2026

Basın No: ILN02387094 #ilan.gov.tr