T.C. İSTANBUL 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/57 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

Davacı EMİNE SEVİM ÖZDEMİR aleyhine mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, Cilt Numarası 99, Hane 422'de kayıtlı, 46759319734 TC kimlik numaralı Süleyman ve Ayşe oğlu 01/07/1855 doğumlu İSA KOFTAR'ın TMK 32 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE, KARAR VERİLMİŞTİR.

İsa KOFTAR'a ilan tarihinden bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16.01.2026

Basın No: ILN02387102 #ilan.gov.tr