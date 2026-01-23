T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/442 Esas

KARAR NO: 2026/71

MİRASÇI: Mürşide Devlethan TİNEL

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında Mirasçı Mürşide Devlethan TİNEL'in herhangi bir adresinin bulunmadığı, mirasçı hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından mahkememiz dosya kapsamında yapılan yargılamasında;

"HÜKÜM:Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Müteveffa Rezan TİNEL tarafından ölmeden önce Kadıköy 7. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 06/08/2018 tarih ve 10935 yevmiye nolu (Örnektir) Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

3-Esasının bu şekilde kapatılmasına,

4-Vasiyetnamenin mahkememiz kasasında saklanmasına,

5-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,

6-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,

Dair; huzurda bulunanların yüzüne karşı verilen kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.15/01/2026" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02387342 #ilan.gov.tr