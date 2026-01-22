İLAN

T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/28

DAVALI : MUSA ZORLU - Yalnızbağ Osmangazi Mahallesi Mehmet Akif Sokak Erzincan

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan MUSA ZORLU'nun dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adrese tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özeti (Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi, Söğütlü köyünde bulunan 143 Ada 32 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan meyve ağaçları, Konut ve 2 tane ahırın davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmesi)Dava Dilekçesiyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 01/07/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip tutanağıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02385544 #ilan.gov.tr