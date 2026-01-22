T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2024/550 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/550 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, Mehmet Akif Mahalle/köy, Söğütpınar Mevkii, 511 Ada, 214 Parsel, 3. Kat, 15 Nolu Bağımsız Bölüm, mesken niteliklet olup,mimari projeye göre bağımsız bölüm salon+mutfak+hol+ yatak odası+ yatak odası+ wc +banyo+ 2 adet balkon+ ebeveyn banyolu yatak odası hacminden oluşmaktadır. Onaylı projesine göre 3.kat 15 numaralı bağımsız bölümün net alanı 111,96 m², brüt alanı 135,00 m² dir.

Adresi : Mehmet Akif Mahallesi 233. Sokak No:2/15Cumayeri / DÜZCE

Yüzölçümü : 1.073,00 m2

Arsa Payı : 146/2216

İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" olarak planlanmış olup, ayrık nizam 4 kat yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmektedir.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Nusrettin Mahalle/köy, 210 Ada, 23 Parsel, 2.kat, 6 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks mesken nitelikte olup,onaylı projesine göre bağımsız bölüm giriş holü+antre+ mutfak + salon+3 adet yatak odası+ wc +banyo +2 adet balkon+ üst kata çıkan merdivenden oluşmakta olup, üst katta 2 adet yatak odası+banyo+antre+ 2adet teras hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı projesinde 2. kat 6 numaralı bağımsız bölümün projesinde brüt alanı 170,00 m² olarak belirtilmiştir.

Adresi : Nusrettin Mahallesi Abdulhamit Sokak No:6/6 Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 594 m2

Arsa Payı : 70/330

İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" olarak planlanmış olup, ayrık nizam, 3 kat yapılaşma hükümleri belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.145.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:47

13/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02386028 #ilan.gov.tr