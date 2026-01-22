NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KULLANILMIŞ KIYAFET, AYAKKABI VB. GİYSİLERİN TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI İŞİ

İŞİN ADI: 276.666,66 TL (+KDV) Tahmini aylık bedelli, 298.799,99 TL Geçici teminatlı, Belediyemiz sınırları içerisinde kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. giysilerin 36 ay süre ile toplanması, taşınması, ayrıştırılması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 04.02.2026 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,

e)İsteklilerin iş ortaklığı yapması halinde, ortaklık durumunu gösterir iş ortaklığı beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

f) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Toplama Ayırma Tesisi Lisansı /Geçici Faaliyet Belgesi aslı veya noter tasdikli fotokopisi,

g) Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi'nin diploma aslı veya noter tasdikli fotokopi,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) 2026 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Vekaleten başvurularda vekaletname,

d)Noter tasdikli imza sirküleri,

e) İsteklilerin iş ortaklığı yapması halinde, ortaklık durumunu gösterir iş ortaklığı beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

f) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Toplama Ayırma Tesisi Lisansı /Geçici Faaliyet Belgesi aslı veya noter tasdikli fotokopisi,

g) Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi'nin diploma aslı veya noter tasdikli fotokopi ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

