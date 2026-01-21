TUNCELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2020/112 Karar No: 2021/128

Davacılar ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememizin 05/07/2021 tarih ve 2020/112 E. 2021/128 Karar tarihli kararında;

"1-Davanın KABULÜ ile; dava konusu; Tunceli İli, Merkez İlçesi, Aktuluk Köyü 140 Ada 82 Parsel (Eski 263 Parsel) sayılı taşınmazdaki davalılara ait hissenin TAPU KAYDININ İPTALİ ile, üzerindeki tüm takyidatlardan ve şerhlerden ari olarak davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-İİK'nun 28. maddesi uyarınca, gerekli şerhin verilmesi için hüküm özetinin, Tunceli Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin, bedele yansıtılmasına,

4-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 59,30 TL başvuru ve 59,30 TL Karar ve ilam harcının davalılardan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan tebligat masrafı toplamı 1.883,55‬ TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap edilen 4.080,00 TL vekalet ücretinin (Davalılar Berkan DÜZGÜN, Gülzar DÜZGÜN, Kemal DÜZGÜN, Ali DÜZGÜN, Cemile ULU, Zeynep UĞURLU, Canan TAŞKIN'ın sorumluluğunun 2.040,00 TL ile sınırlı olması kaydıyla) davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

7-Taraflarca yatırılıp kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

8-Karar kesinleştiğinde suretinin Tunceli Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek yazılı dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluklarında karar verildi."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendilerine tebligat yapılamayan 474******78 T.C kimlik numaralı Zeynep Duran, 571******76 T.C kimlik Numaralı Cihan DÜZGÜN, 385******92 T.C kimlik numaralı Aynur Cansız'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

