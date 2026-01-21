TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1 Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti belediyemize ait Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesinde bulunan taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ve şartname esasları dahilinde satış ihalesi 10.02.2026 tarih ve Salı günü saat 10:00– 10:30 arasında Belediyemiz Encümen huzurunda Encümen odasında yapılacaktır.

Madde 2: İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 ıban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne vereceklerdir. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3: İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden her bir arsa için ayrı ayrı 3.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN m² CİNSİ İMAR DURUMU EMSAL KAT YÜKSEKLİĞİ MUHAMMEN BEDEL-TL GEÇİCİ TEMİNAT-TL İHALE TARİHİ 1 Karşıyaka 2928 3 612,54 Arsa Konut 0.50 6.50 5.819.130,00 174.573,90 10.02.2026 2 Karşıyaka 2929 1 1.062,46 Arsa Konut 1.20 18.50 12.749.520,00 382.485,60 10.02.2026 3 Karşıyaka 2929 2 1.081,30 Arsa Konut 1.20 18.50 13.245.925,00 397.377,75 10.02.2026

Madde :5İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

a)-Şartname bedelini ödediğine dair makbuz,

b)-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont ve ya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden biri ( teminat mektubu, devlet tahvili vs. aslı)

c)- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

ç)-Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü'nde veya e- devlet'ten temin edilecek)

d)-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

e)-Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

f)- İhaleye vekaleten girecekler için 2026 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyanname

g)- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 2026 yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı

olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi,

ğ)-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri

(Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

h)-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve

tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

ı)- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).

i)-.İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve ya tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi

Yetkilendirilmesi ve ya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir

j)- Katılımcıların bağlı bulundukları Vergi dairesinden ve SGK kurumundan alacakları ihale tarihi itibariyle borcu olmadığına dair belge. Vergi Dairesi veya SGK'ya borcu olup da, borcunu yapılandırmış ve taksitlerini düzenli ödediğine dair evrakta kabul edilebilir.

k)-. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen belgeleri dosya halinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne vereceklerdir. Belgeleri noksan veya yanlış olanlar

ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

l)- İhaleye katılım olmadığı takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Maddesi gereğince; ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aynı şartlarla pazarlık usulüyle ihale

devam edecektir.

Madde 6 : İhaleye girecek isteklerin 06.02.2026 cuma günü saat 17: 00'e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 7 :. Satışı yapılan taşınmazların tapu devri ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Madde 8: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

Madde 9 : İhale kararı karar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 maddesi gereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde taşınmazın ihale bedelini peşin olarak Tokat Ziraat Bankası nezdinde bulunan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı olan TR71 0001 0002 3935 2154 1650 15 ıban no'lu hesabına yatıracaktır.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI