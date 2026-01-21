T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/673 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Yenipazar İlçesi, Yeni Mahallesi,

MEVKİİ : Zıngırgan

PAFTA NO : -

ADA NO : 343

PARSEL NO : 8

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.275,53m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Doğan Uslu

: Emir Ayşe Uslu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/673 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026

