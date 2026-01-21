T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/673 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Yenipazar İlçesi, Yeni Mahallesi,
MEVKİİ : Zıngırgan
PAFTA NO : -
ADA NO : 343
PARSEL NO : 8
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.275,53m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Doğan Uslu
: Emir Ayşe Uslu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/673 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026
