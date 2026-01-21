T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çıban Köyü
ADA NO : 111
PARSEL NO : 2
YÜZÖLÇÜMÜ : 92,22 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice Tutucuoğlu, Selma Hotanoğlu, Mehmet Karamahmutoğlu, Müzeyyen Veren, Satı Karamahmutoğlu, Saniye Karamahmutoğlu, İbrahim Osmanoğlu, Seher Demircioğlu, Ayşe Çataloğlu, Sebahat Karabacak
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/342 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
