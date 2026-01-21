İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1777 Esas

DAVALILAR : 1- NACİYE TOZAN-198*****182 Adres Kartal/ İSTANBUL

2- ZEYNEP TOZAN-198*****974 Adres Kartal/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiyenin tarafınıza tebliği için; emniyet adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, İstanbul İli, Pendil İlçesi, Batı Mah. 787 Ada, 36 Parsel Sayılı, Bağımsız Bölüm88,94 Metre kare taşınmazdaki ortaklığın, mümkünse aynen taksimi, değilse satılarak ortaklığın giderilmesi talebine ilişkin olup,

07/10/2026 günü saat: 10:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

