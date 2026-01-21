İLAN

T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/177 Esas

DAVALI : BARIŞ BIYIKLI 319******50

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında dilekçeler aşaması tamamlanmış olup, ön inceleme duruşması 08/07/2026 günü saat 09:30'da yapılacaktır.

Tebligata yarar açık adresiniz olmadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

