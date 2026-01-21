İLAN

T.C.

ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/60 Esas

Davacılar Abuzer Arslan, Hasan Arslan ile davalılar Hazine, Yakacık Köyü Muhtarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/2. maddesine dayalı tescil harici bırakılan tapusuz yerin davacı adına tapuya tescili davasında, davanın konusu Adıyaman İli, Merkez ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Uzunpınar Köyü sınırına komşu olan, yine Uzunpınar Köyü 438 ve 439 parsellerin kuzey komşusu olan 4.704,97-m²lik, 14.027,93-m²lik,13.662,19-m²lik, 4.810,82-m²lik, 8.336,46-m²lik tescil harici bırakılan yerler olup 4721 sayılı TMK'nın 713/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

Yukarıda mahalle ve mevkii belirtilen taşınmaz hakkında hak iddia edeceklerin ve itirazda bulunacakların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına işbu ilandan itibaren 3 aylık yasal süre içerisinde başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

