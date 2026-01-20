PODCAST CANLI YAYIN
T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :21 Ocak 2026
Giriş Tarihi :21 Ocak 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2026, 00:04

Örnek No:55*
T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop, Merkez, ÇOBANLAR Köy, 125 Ada, 26 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 30.289,65 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.118.427,31 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:29		 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:29

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02384148 #ilan.gov.tr