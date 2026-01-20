Örnek No:55*
T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop, Merkez, ÇOBANLAR Köy, 125 Ada, 26 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 30.289,65 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.118.427,31 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:29
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
