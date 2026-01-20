T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.300.000,00

1

Taşıt

34DNC111 Plakalı , 2020 Model , FORD Marka , DEH Tipli , LS76474 Motor No'lu , WF0MXXGCHMLS76474 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1500cm3 , Rengi Gri , Araç Özellikleri ve Durumu:

Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olması sebebi ile kapıları ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın aküsü zayıf olduğu için çalıştırılamadığı ve yürür durumda olup olmadığı tespit edilememiştir.

Araç Dış Özellikleri:

Sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

KM Bilgisi 89.148

Araç İçi Özellikleri:

Sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.

Araç Kusur ve Eksikleri:

Otopark yetkilisi tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın sağ ön çamurluğun hafif vuruk olduğu, ön tamponun boyasının çizik olduğu, üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracınkupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.