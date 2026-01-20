T.C.

IĞDIR

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/471 Esas

Davacı Fazil Erol ve Davalılar Filiz Açık, Halil İbrahim Çinibulak, Nermin Kılıç, Yavuz Çinibulak ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Dava konusu ;

Dava konusu Iğdır İli Merkez İlçesi, Ali Kamerli Köyü, 110 ada 4-5 parsel, 119 ada 57 parsel, 120 ada 89 parsel, 124 ada 5-9 parsel, 149 ada 1 parsel, 150 ada 19 parsel, 153 ada 2-3 sayılı taşınmazların Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı 610*****336 T.C kimlik numaralı, Öm** ve Se*** oğlu, 1969 doğumlu Yılbay Turan, bilinen son ikametgah adresi olan Kasteelstraat 86 /B004 Grimbergen 1853 9852 'BELÇİKA/Grimbergen adresi de dahil tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalının 11/03/2026 günü saat: 10:05'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02384907 #ilan.gov.tr