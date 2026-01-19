T.C. MERSİN 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/661

KARAR NO : 2026/18

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 05.01.2026 gün ve 2025/661 Esas, 2026/18 karar sayılı ilam ile sanık Ammar Cezbi hakkında " Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 206/1,CMK.nun 251/3,TCK.nun 62/1, 52/2, 52/4,maddeleri gereğince 5.500- TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına,verilen cezanın CMK.nun 231/5. Maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanığın 5 Yıl Süreyle denetime tabi tutulmasına, karar verilmiştir. Abdullah ve Emine oğlu 01.01.2004 Halep doğumlu sanıkAmmar Cezbi'nin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,Açıklanan nedenlerle;

-7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Gazetede, İnternet Haber Sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine,

-İlan tarihinden itibaren işlemek üzere bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

-Tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle itiraz yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

