T.C.

KAYSERİ

9. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/1095 Esas 09.01.2026

İ L A N

Mahkememizin işbu sayılı dosyasına esas olmak üzere; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen, aşağıda açık kimlik bilgisi yazılı davalı Fazlı ve Safure oğlu, 1956 d.lu Ali Emre ÖZDEMİR'e dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün Türkiye genelinde yayınlanan tirajı elli binin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli Hacılar İlçesi Yediağaç Mahallesi İnnice Mevkii 4506 Ada 27 Parselde kayıtlı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı Ali Emre ÖZDEMİR'e duruşmanın atılı bulunduğu 06/05/2026 günü saat 10:35'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde HMK'nun 320/2. maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02382776 #ilan.gov.tr