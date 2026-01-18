T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/480 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ AKSİNİR KÖYÜ
ADA NO : 149
PARSEL NO : 31
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.589,93
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAKKI KARAHASAN
FEYZİ BİDECİ
REMZİYE ŞERİFOĞLU
ZEHRA ŞEN
FAHRİYE BİDECİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ (KASTAMONU OSB)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/480 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026
