T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/475 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ AKSİNİR KÖYÜ

ADA NO : 149

PARSEL NO : 27

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.124,30

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL KAPICI

KEMAL KAPICI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ (KASTAMONU OSB)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/475 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026

