T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/475 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ AKSİNİR KÖYÜ
ADA NO : 149
PARSEL NO : 27
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.124,30
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL KAPICI
KEMAL KAPICI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ (KASTAMONU OSB)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/475 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026
Basın No: ILN02383965 #ilan.gov.tr