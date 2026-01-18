T.C

ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI

1)Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli, (Çıldır Aktaş Sınır Kapısı) Ayr- Cambazlı Tren istasyonu Devlet Yolunun yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planında gösterilen yol güzergahına isabet edeh köylerinde bulunan taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki,zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının Bakanlık adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. 2)İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,

3)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü/Kars olduğu,

4)Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin VakıfbankArdahanŞubesinde açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5)İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

6)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,

Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 27.03.2026 günü saat 09:00'da Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası'nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08.01.2026

Sıra no: Esas No 2026/ Köy/Mahalle Ada Parsel Cinsi Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) Kamulaştırılan alan m² Taşınmazın toplam alanı

m² 1 354 Saymalı Köyü 105 210 Tarla Ahmet Şahinkaya 340,45 340,45 2 355 Karakale KöyüKarakale Köyü 109 152 Tarla Tamam Sarakaya, Güven Sarıkaya, Nevzat Sarıkaya,Gülcan Kayaçay, Yağmur Yılmaz, İnal Sarıkaya,Faize Aslan, Katip Sarıkaya, Latif Sarıkaya, Yucal Sarakaya, Safiye Avcı, Yasemin Şafak, Nazmiye Bavaş 779,42 779,42 3 359 Fevziçakmak Mahallesi 147 181 Tarla Alpaslan Aydın 523,67 523,67 4 360 Fevziçakmak Mahallesi 148 234 Tarla Celil Onur, Casim Onur 319,27 319,27 5 361 Damlıca Köyü 106 17 Tarla Hanpaşa Sarıkaya, Kıyas Sarıkaya, İzzet Sarıkaya, Çetin Sarıkaya, Gülenaz Ballıkaya, Fikriye Balci 76,69 76,69 6 362 Damlıca Köyü 106 15 Tarla Nesip Dündar 512,65 512,65 7 363 Damlıca Köyü 118 160 Tarla Ramis Kızılbuğa 126,82 126,82 8 364 Taşdeğirmen Köyü 112 77 Tarla Hulisi Çetinkaya 247,35 247,35 9 365 Damlıca Köyü 118 74 Tarla Nihat Aksu, Birgül Taş 866,46 866,46 10 366 Damlıca Köyü 104 43 Tarla Nesip Dündar 1.467,55 1.467,55 11 368 Karakale Köyü 110 18 Tarla Musa Sefertaş 229,15 229,15 12 367 Karakale Köyü 109 146 Tarla Murat Topkaya 364,99 364,99 13 371 YenimahalleMahallesi 146 22 Tarla Nejat Bülent Ababay, Mehmet Cahit Ababay, Özgür Ababay 489,39 489,39 14 370 Yenimahalle Mahallesi 146 15 Tarla Mehmet Bülent Ababay, Mehmet CahitAbabay,Nuray,Şirin, Sevim Bilgin, Alpay Ababay, Rasim Ababay, Şevket Ababay, Sırrı Ababay, Naim Ababay, Efruz, Ferudun, Güneş, Mehmet, Munire, Şadiye 2.103,09 2.103,09 15 369 Karakale Köyü 109 144 Tarla Fernuse Çamlı, Güneş Avcı, Turgut Topkaya, Yaşar Altuntaş 359,35 359,35 16 405 İsmetpaşaMah. 139 130 Tarla Ömer Aktaş 2.798,45 2.798,45 17 341 İsmetpaşa Mah. 139 320 Tarla Mehmet Karahan 1.205,01 1.205,01 18 342 İsmetpaşa Mah. 139 329 Tarla Murat Gürbüz, İnci gürbüz, Latif Gündoğdu, Tutnaz Şale, İbrahim Gündoğdu 2.412,91 2.412,91 19 343 İsmetpaşa Mah. 139 339 Tarla UğurNarçin 582,73 582,73 20 344 Fevziçakmak Mahallesi 147 185 Tarla Levent Çoban, Sinan Çoban, Nurdagül Yılmaz, Taner Çoban, Filiz Aksu, Sevilay Çankaya 297,35 297,35 21 345 Taşdeğirmen Köyü 136 126 Tarla Şerafettin Korkmaz 1.782,20 1.782,20 22 346 Taşdeğirmen Köyü 101 591 Tarla Durmuş Göydağ 772,41 772,41 23 347 Taşdeğirmen Köyü 101 566 Tarla Veli Orhan 231,72 231,72 24 348 Taşdeğirmen Köyü 101 551 Tarla Maya Değmiş 1.624,62 1.624,62 25 349 Taşdeğirmen Köyü 112 75 Tarla Hasiye Çetinkaya, Coşkun Çetinkaya, Serhat Çetinkaya, Burak Çetinkaya, Aşkın Çetinkaya, Mertcan Çetinkaya, Serhan Çetinkaya, İpek Kayabaş, Selma Atakişi 260,75 260,75 26 350 Taşdeğirmen Köyü 136 165 Tarla Türkan Açılan, Cabbar Yiğe, Sebahat Yılmaz, Ömürcan Yılmaz 5.715,04 5.715,04 27 351 Taşdeğirmen Köyü 101

101 538

539 Tarla

Tarla Akif Atabaşi, Sabri Atakişi 1.466,30

62,47 1.466,30 62,47 28 352 Saymalı Köyü 103 72 Tarla Atif Bahşi, Ekrem Bahşi, Gülenber Güngör, Rabiye Bahşi, Volkan Bahşi, İdris Bahşi Koray Bahşi Birgül Şaybak Sevgin Daştan 166,53 166,53 29 353 Saymalı Köyü 104 54 Tarla Bektemur Yılmaz 162,55 162,55 30 382 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 202 Tarla İlhan Gündoğdu 1.159,38 1.159,38 31 381 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 184 Tarla Elif Azra Coşkun, Kemal İncesu, Hattagül Sözbir, Derya Yıldız, Duygu Karakaya, Volkan Kulu Ebru Erdinç, Hülya Gürbüz, Murat kulu, Harun Kulu, Ayhan Kulu, Tunçay Kulu, Nurten Karataş, Semaye Durmuş Himaye Çelik, Ufuk İncesu, Özkan İncasu, Büşra Coşkun Sezgin Coşkun 234,34 234,34 32 380 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 196 Tarla İsmail Aydın, Hikmet Aydın 426,96 426,96 33 379 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 220 Tarla Şahmar Demirkaya 145,00 145,00 34 378 YenimahalleMahallesi 146 6 Tarla Salih Şamdanlı 1.196,28 316,36 35 377 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 204 Tarla Asker Yücel 491,11 491,11 36 376 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 240 Tarla Süreyya Gündoğdu, Hamayıl Karaçay, Rıfat Karahan, Fatma Karahan, Gökmen Karahan,Hanife Soylu, Metin Aydın 1.073,74 1.073,74 37 375 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 236 Tarla Oruç Karahan 562,59 562,59 38 374 Aşıkşenlik-Yenimahalle 153 207 Tarla Allahyar Yılmaz 266,92 266,92 39 373 Dedekorkut Mahallesi 123

123 22

23 Tarla Hamit Yılmaz 181,38

153,12 181,38

153,12 40 372 Yenimahalle Mahallesi 142 65 Tarla Nejat Bülent Ababay 804,48 804,48 41 358 Karakale Köyü 109 120 Tarla Nermin Özcan, Güleser Özcan, Ağabey Özcan, Ağca Özcan, Ali Özcan, Perihan Sarıkaya, Serhat Aslan, Hidayet Aslan, Ebru Demir, Resül Serkan Aslan, Etem Özcan, Sinem Çetintaş, Ufuk Özcan, Evren Özcan, Ertunç Çem Özcan, Şeref Uygur, Hüseyin Özcan, Ahmet Uygur 148,95 148,95 42 357 Dedekorkut Mahallesi 123 7 Tarla Çıldır Belediye Başkanlığı 13.630,10 122,21 43 356 Dedekorkut Mahallesi 119 141 Tarla Nejat Bülent Ababay 223,47 223,47 44 404 Karakale Köyü 109 136 Tarla Handan Yıldız, Meltem Ençu, Ömer Yıldız, Ayşe Yıldız 1.094,58 1.094,54

