T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/200 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/200 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şifahane Mah. 3518 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 572 m2
Kıymeti : 4.004.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:08
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:08
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02382842 #ilan.gov.tr