T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2026 , 00:00
Giriş Tarihi :19 Ocak 2026, 00:00

T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


2025/200 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/200 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şifahane Mah. 3518 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 572 m2
Kıymeti : 4.004.000,00 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02382842 #ilan.gov.tr