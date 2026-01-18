T.C.

AKSARAY İCRA DAİRESİ



2025/8414 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8414 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yenikent Köyü, Memiş Köprüsü Mevkii,967 Parselde kayıtlı 37.300,00 m² yüz ölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın toprak yapısı kireçli-milli-kumlu, topografik yapısı düz, 3. sınıf sulanabilir tarım arazisidir. Parsel konum olarak Yenikent Kasaba yerleşim yerine 3,75 km mesafededir. mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8414 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Yüzölçümü: 37.300,00 m² İmar Durumu:Yok Kıymeti:9.325.000,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1)Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü lehine tesis edilmiş "3083 Sayılı Kanun Kapsamındadır." 24/04/1999-1418 Yevmiye numaralı şerh mevcuttur.

2)Diğer : Aksaray Kadastro Müd. Lehine tesis edilmiş" parsel ova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı 21/06/2023 tarih ve 27642 yevmiye numaralı şerh mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

