İLAN

ADANA 7 AİLE MAHKEMESİNDEN



Sayı :2024/629 Esas - 2024/884 Karar

Davalılar VESİLE ÇELİK (T.C NO:181*****962) ile FENER ÇELİK (T.C NO:181*****026)'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, mahkememiz gerekçeli kararına karşı davacı vekili tarafından istinaf edilmesi sebebiyle istinaf dilekçesinin davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir. "HÜKÜM:

1-Soybağının reddine ilişkin talep yönünden davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan Reddine,

2-Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin talep yönünden davanın hukuki yarar yokluğundan ve aktif husumet ehliyeti yokluğundan Reddine,

3-Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Yargılama aşamasında hazine ödeneğinden karşılanan giderlerin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair gerekçeli kararın, tebliğinden itibaren taraflarca 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunun 345 maddesi gereği iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabileceğine, istinaf merciinin İstinaf ilgili dairesi olduğuna, istinaf başvurusunun hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerinin karşılanması şartıyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Aile Mahkemesine yada bu sıfatla görev yapan mahkemeye yapılabileceğine dair duruşma savcısının, Gülsün Tan'ın ve Av. Muharrem Oğuz Yüzbaşı'nın yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde verilen karara karşı davacı vekili tarafından verilen 07/05/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesiyle kararın kaldırılmasını talep ettiğine ilişkin istinaf dilekçesinin davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı VESİLE ÇELİK ile FENER ÇELİK'ye İLANEN TEBLİĞ olunur.15/01/2025

