T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/43 Esas 15.01.2026

BAKIRKÖY İLAN

Davacı , ROCİN HABEŞ ileDavalı , MOHAMAD RASHO arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davası nedeniyle;

Bilinen son adresi "FATİH MAH. 1756. SK. NO:19 İÇ KAPI NO : 5 BAĞCILAR/İSTANBUL'' olan Davalı Mohamad Rasho'a bu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi özetinin ve duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince "Davacı Rocin Habeş tarafından 20/01/2025 tarihinde aleyhine Nafaka (Katılım Nafakası) davası açıldığı, davalı eşten uzun zamandır haber alamadığı, 3 çocuğu ile kirada oturduğu, yardımlarla hayatını sürdürdüğü, çocukları için iştirak nafakası talepli dava açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 26/03/2026 günü saat 11:50'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları 99974176316 Yabancı kimlik no Davalı Mohamad Rasho' ya ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026

DAVALI : MOHAMAD RASHO - 99974176316Fatih Mah. 1756. Sk. No:19 İç Kapı No : 5Bağcılar/ İSTANBUL

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, JAMAL ve SABRIE oğlu/kızı, 13/01/1994 dogumlu,

