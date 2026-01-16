Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/485 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/485 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, MERSİNLİ Mahalle/Köy, 2854 Ada, 839 Parsel,

Adresi : Mersinli Mah. 2836 Sok. No:4-6 839 Parsel Dört Katlı Kargir DükkanKonak / İZMİR

Yüzölçümü : 98,00 m2

Kıymeti : 30.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 11:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, MERSİNLİ Mahalle/Köy, 2854 Ada, 838 Parsel,

Adresi : Mersinli Mah. 2836 Sok. No:4-6 2854 Ada 838 Parsel Dört Katlı Kargir Dükkan Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 98,00 m2

Kıymeti : 30.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 13:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, MUAMMER AKAR Mahalle/Köy, 3327 Ada, 25 Parsel, 4 Nolu Bağımsız B.

Adresi : Muammer Akar Mah. 289 Sok. No:14/1 3 Çatı Kat 4 Nolu B.B. Dubleks Mesken Oğuz Apartmanı Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 244,00 m2

Arsa Payı : 7/24

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 15:00

13/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

