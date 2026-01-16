ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıma Tesisi İle Atık Getirme Merkezinin Kiralanması Ve İşletilmesi İşi, 26/01/2026 Pazartesi günü saat:14.30'da Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) İhale Komisyonunca (Encümenince) kiralama ihalesi yapılacaktır.

KİRALANAN YER

NİTELİĞİ Aylık Kira Bedeli

(KDV Hariç) Muhammen Bedel (KDV Hariç 2 YILLIK) Geçici Teminat (%3) Ödeme AYDINLAR MAH. 4569 ADA, 1 PARSELDE KAYITLI AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ İLE AYDINLAR MAH. 4121 ADA, PARSEL 112-113 KAYITLI 1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİNİN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ

AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA TESİSİ VE ATIK GETİRME MERKEZİ 400.000,00TL 9.600.000,00TL 288.000,00 TL Aylık Peşin



1- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. c maddesi gereği Açık Teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 26/01/2026 Pazartesi günü Saat:12.00'a kadar Şehitkamil Belediyesi Destek

Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Şartname bedeli 500,00 TL'dir. (Geri ödemesiz)

4-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

a) Gerçek Kişi; - Noter tasdikli imza beyannamesi,

- Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

- Türkiye'de Kanuni ikametgâhı olması,

b) İhaleye katılacak tüzel kişilerin Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış) Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

d) Tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi veya PTT UETS adresi

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

j) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.

l) Teknik şartnamede istenilen araç ve malzemeleri ihale üzerinde kaldığı takdirde iş başında hazır bulunduracağına dair taahhütname (EK-4)

m) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayırma ve/veya ambalaj atığı geri kazanım konusunda Çevre İzin ve Lisans Belgesi

n) Bünyesinde en az 1 adet Çevre Mühendisi veya Çevre Görevlisi çalıştırdığına dair belge (Diploma, SGK Dökümü vb.)

İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

5- İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

