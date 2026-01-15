T.C.

SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/327 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Şatırlı Mahallesi

ADA ve PARSEL NO : 125 ada 1 parsel ve 127 ada 23 parsel

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.577,84 m² (125 ada 1 parsel) ve 14.614,08 m² (127 ada 23 parsel)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Şatırlı Mahallesi 125 ada 1 parsel ve 127 ada 23 parsel sayılı davalıya ait taşınmazlarda Antalya Kuzey Çevre yolu yapımı nedeniyle 24/07/2015 tarih ve 2015/209 sayılı Kamu Yararı gereği Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazlarda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş ve mahkememizin 2025/327 esas sayısında dava açıldığı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.24/12/2025

