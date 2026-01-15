İLAN

T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/366

DAVALI : 1-NURDAN ŞENLER - 205*****600 - PE AMSTERDAM /HOLLANDA KRALLIĞI

Mahkememizde tarafınıza karşı "Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)" davası açıldığı, yapılan araştırma sonucunda adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesinin ilan edildiği, yapılan ilana kaşı herhangi bir itirazda bulunmadığında anlaşıldığından dosyaya duruşma günü verildiği, 15/04/2026 günü saat 11:14'da Sapanca Adliyesi Sapanca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonununda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02381575 #ilan.gov.tr