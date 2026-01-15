İ L A N

T.C.

SANDIKLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI :2024/41 Ort. Gid. Satış

Satış isteyen Ayşe İLHAN vekili Av. Kenan GÜLER ve satış istenen Fatma İNCE ve diğerleri aleyhine Satış Memurluğumuza İzaleyi Şuyu satış talebi sonunda yapılan kıymet takdiri sonucu 1- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 204 Ada 18 Parselde kayıtlı 2.589,97 m² yüzölçümünde''Tarla'' 310.796,40 TL, 2-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 207 Ada 9 Parselde kayıtlı 2.925,18 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 351.021,60 TL,3-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 207 Ada 49 Parselde kayıtlı 4.913,61 m² yüzölçümünde ''Tarla''589.633,20 TL, 4-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 200 Ada 22 Parselde kayıtlı 2.230,76 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 200.768,40 TL, 5-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 248 Ada 237 Parselde kayıtlı 1.687,55 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 50.626,50 TL, 6-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 249 Ada 94 Parselde kayıtlı 1.711,16 m² yüzölçümünde ''Tarla''51.334,80 TL,7-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 249 Ada 136 Parselde kayıtlı 1.788,54 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 53.656,20 TL, 8-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 216 Ada 26 Parselde kayıtlı 1.688,01 m² yüzölçümünde 'Tarla''1.688.010,00 TL, 9-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 221 Ada 2 Parselde kayıtlı 665,48 m² yüzölçümünde''Arsa'' 1.617.803,00 TL olarak tespit edilmiş olup, Tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli açık adresi tespit edilemeyen Fransa Ülkesinde ikamet eden aleyhine satış istenen; Hissedarlar Metin AKDAĞ İsmail ve Ayşe oğlu, 23/09/1986 d.lu, (T.C. 2325...6100), Nuriye YILMAZ Ramazan ve Hayriye oğlu, 01/10/1978 (T.C. 2572....3700), Fatma ÇALIŞKAN Ramazan ve Hayriye kızı, 27/07/1980 (T.C. 2301...4256), Ayşe ERMİN Ramazan ve Hayriye kızı, 27/07/1980 (T.C. 2053...7012)'ye kıymet takdirinin Tebligat Kanununun 28. Maddesine göre ilanen tebliğine, iş bu kıymet takdiri ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bunu takip eden 7 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02380833 #ilan.gov.tr