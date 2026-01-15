T.C.
SANDIKLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Satış isteyen Ayşe İLHAN vekili Av. Kenan GÜLER ve satış istenen Fatma İNCE ve diğerleri aleyhine Satış Memurluğumuza İzaleyi Şuyu satış talebi sonunda yapılan kıymet takdiri sonucu 1- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 204 Ada 18 Parselde kayıtlı 2.589,97 m² yüzölçümünde''Tarla'' 310.796,40 TL, 2-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 207 Ada 9 Parselde kayıtlı 2.925,18 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 351.021,60 TL,3-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 207 Ada 49 Parselde kayıtlı 4.913,61 m² yüzölçümünde ''Tarla''589.633,20 TL, 4-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 200 Ada 22 Parselde kayıtlı 2.230,76 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 200.768,40 TL, 5-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 248 Ada 237 Parselde kayıtlı 1.687,55 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 50.626,50 TL, 6-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 249 Ada 94 Parselde kayıtlı 1.711,16 m² yüzölçümünde ''Tarla''51.334,80 TL,7-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 249 Ada 136 Parselde kayıtlı 1.788,54 m² yüzölçümünde ''Tarla'' 53.656,20 TL, 8-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 216 Ada 26 Parselde kayıtlı 1.688,01 m² yüzölçümünde 'Tarla''1.688.010,00 TL, 9-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 221 Ada 2 Parselde kayıtlı 665,48 m² yüzölçümünde''Arsa'' 1.617.803,00 TL olarak tespit edilmiş olup, Tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli açık adresi tespit edilemeyen Fransa Ülkesinde ikamet eden aleyhine satış istenen; Hissedarlar Metin AKDAĞ İsmail ve Ayşe oğlu, 23/09/1986 d.lu, (T.C. 2325...6100), Nuriye YILMAZ Ramazan ve Hayriye oğlu, 01/10/1978 (T.C. 2572....3700), Fatma ÇALIŞKAN Ramazan ve Hayriye kızı, 27/07/1980 (T.C. 2301...4256), Ayşe ERMİN Ramazan ve Hayriye kızı, 27/07/1980 (T.C. 2053...7012)'ye kıymet takdirinin Tebligat Kanununun 28. Maddesine göre ilanen tebliğine, iş bu kıymet takdiri ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bunu takip eden 7 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02380833 #ilan.gov.tr