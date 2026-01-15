İLAN

T.C KAYSERİ 1.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/584

DAVALI : ALİ OSMAN KAYA TC - 30853733596

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İNCELEME SONUCU VE OLUŞAN KANAATİMİZ:

Mahkememizin 2025/584 Esas sayılı dosyasında 31/03/2026 günü saat: 11:00 tarihinde ön inceleme duruşması yapılacağı ve dosyada yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde; Davalı Ali Osman KAYA'nan davacı Bankadan 4 farklı kredi kullandığı, TBK 88 ve 120 maddesi Hükümlerine göre:

A-01650BT35170 Numaralı Tüketici Kredisi yönünden yapılan hesaplamalarda takibin 33.914,99TL asıl alacak, 2.132,46TL işlemiş Akdi faiz,639,72TL Akdi Faizin vergisi, 4.599,42TL Temerrüt Faizi, 689,90TL Temerrüt Faizin vergisiolmaküzere toplam41.976,49TL üzerinden devamı,

B-01650BT34403 Numaralı Tüketici kredisi yönünden: takibin 23.641,43TL asıl alacak, 1.486,49TL işlemiş Akdi faiz,445,94TL Akdi Faizin vergisi, 3.206,15TL Temerrüt Faizi, 480,92TL Temerrüt Faizin vergisi olmak üzere toplam 29.741,85TL üzerinden devamı,

C-01650BT28413 Numaralı Tüketici Kredisi yönünden: takibin 50.797,96TL asıl alacak, 3.118,85TL işlemiş Akdi faiz,935,64TL Akdi Faizin vergisi, 6.889,03TL Temerrüt Faizi, 1.033,35TL Temerrüt Faizin vergisi olmak üzere toplam62.774,83TL üzerinden takibin devamı,

D-01650BT35171 Numaralı Tüketici Kredisi yönünden: takibin 32.476,74TL asıl alacak, 2.018,01TL işlemiş Akdi faiz,605,40TL Akdi Faizin vergisi, 4.404,37TL Temerrüt Faizi, 660,65TL Temerrüt Faizin vergisi olmak üzere toplam 40.165,17TL üzerinden devamı,

4 kredi yönünden asıl alacağa %46,80 temerrüt faizi uygulanması gerektiği;

Sözleşmelere göre yapılan hesaplamada:

A-01650BT35170 Numaralı Kredi Yönünden; toplam 48.168,54TL üzerinden takibin devamı, asıl alacağa %45,40 temerrüt faizi uygulanması gerektiği,

B-01650BT34403 Numaralı Tüketici Kredisi yönünden toplam 33.615,33 TL üzerinden takibin devamı, asıl alacağa%45,71 temerrüt faizi uygulanması gerektiği;

C-01650BT28413 Numaralı Tüketici Kredisi yönünden toplam 64.311,20TL üzerinden takibin devamı, asıl alacağa %28,68 temerrüt faizi uygulanması gerektiği;

D-01650BT35171 Numaralı Tüketici Kredisi yönünden toplam 46.065,04TL üzerinden takibin devamı, asıl alacağa%45,40 temerrüt faizi uygulanması gerektiği;

4 kredi yönünden de Muacceliyet ve Temerrüt şartlarının 25.03.2024 tarihinde oluştuğu tespit edilmiştir. 23.12.2025

Mehmet ÖNDER

Bankacı/Bilirkişi

Davalı Ali Osman Kaya ön inceme gününün ve bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen TEBLİĞ OLUNUR. 05/01/2026

Basın No: ILN02382218 #ilan.gov.tr