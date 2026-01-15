İLAN

T.C. İSKENDERUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/30 Esas

DAVACI : SEVDA ERGÜL-Gözcüler Mah. . . . D:1 .Türkiye Arsuz/HATAY

Davalı aleyhine açtığınız Boşanma davasında Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ara karar evrakı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ara karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir;

1-Davacının adli yardım talebinin REDDİNE,

2-492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca yatırılması zorunlu bulunan 615,40 TL başvurma harcı ve615,40TL peşin harcı yatırmak üzere davacıya İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE,

a)Verilensüre kesin süre içerisinde 615,40TL maktu başvurma harcının yatırılmaması halinde usulüne uygun şekilde açılmış bir dava bulunmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin İHTARINA, (ihtarat tebliğ ile),

b)Verilen kesin süre içerisinde615,40TL peşin harcın yatırılmaması halinde 492 sayılı Harçlar Kanununun27,28,ve 30. Maddeleri delaleti ile 6100 sayılı HMK'nun 150. Maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağının ve buna müteakip davanın açılmamış sayılacağına karar verileceğinin İHTARINA, (ihtarat tebliğ ile),

3-6100 sayılı HMK'nun 120/2 maddesi uyarınca; dava dilekçesi dikkate alınarak, davacıya Hukuk Mahkemeleri Gider Avansı Tarifesi'ne göre, 3.500,00-TL gider avansını mahkememiz veznesine yatırmak üzere İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE verilmesine, verilen kesin süre içerisinde belirlenen gider avansının yatırılmaması halinde 6100 sayılı HMK'nun 114/1-gmaddesi delaletiyle HMK'nun 115/2 maddesi gereğince davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verileceğinin İHTARINA, ihtarat tebliğ ile)

4- İş bu kararın bir örneğinin adli yardım talep edene tebliğine,

Dair; Ara kararın tebliği tarihinden itibaren bir haftalık süre içerisinde İskenderun 1. Aile Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu, ara karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02381964 #ilan.gov.tr