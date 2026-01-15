T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/280 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ
MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ
ADA NO : 263
PARSEL NO : 10
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.617,61
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CENK TUFAN SAYI
2- CİHAN TUĞRA SAYI
3- FATİME SAYI
4- FATMA ÖZKAN
5- HACER SAYI
6- HURİYE ÇIBIK
7- MEHMET KESER
8- MELİHAT ÖZDOĞANCI
9- SABAHAT KARAKOÇ
10- SEMA KAYA
11- SEMRA ÜNAL
12- ŞERİFE ŞEKER
13- ÜMRAN DİLEK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/280 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.10.2025
Basın No: ILN02381739 #ilan.gov.tr