T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/280 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ

MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ

ADA NO : 263

PARSEL NO : 10

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.617,61

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CENK TUFAN SAYI

2- CİHAN TUĞRA SAYI

3- FATİME SAYI

4- FATMA ÖZKAN

5- HACER SAYI

6- HURİYE ÇIBIK

7- MEHMET KESER

8- MELİHAT ÖZDOĞANCI

9- SABAHAT KARAKOÇ

10- SEMA KAYA

11- SEMRA ÜNAL

12- ŞERİFE ŞEKER

13- ÜMRAN DİLEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/280 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.10.2025

Basın No: ILN02381739 #ilan.gov.tr