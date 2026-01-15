Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/770 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/770 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 1636 Ada, 3 Parselde Kayıtlı, 125/29952 Arsa Paylı, 20.075,05 M2 Yüzölçümlü, Mesken Nitelikli, A Blok B-5 Tipi, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu : Esenler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, " 1636 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 21.08.2020 tt.li Esenler İlçesi Güney Metris Rezerv Yapı alanınn bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli kısmi revizyon uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup KAKS ENÇOK 1,50 TAKS ENÇOK 0,60 YENÇOK Z+5 katyapılaşma koşulna haizdir.'' Denilmektedir.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 02/12/2025 bilirkişi raporuna göre " Taşınmazın tapu kayıtlarından İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 1636ada 3 parsel sayıda kayıtlı ve Esenler İlçesi, 15 Temmuz Mah. Hulusi Akar Cad. No:21 adresinde bulunan ana taşınmazın A Blok B-5 Tip zemin kat 4 no lu dairesidir. Bahse konu dairenin göre yerinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık Net:105,00 m2 alanlı odalar + salon+ koridor + mutfak + banyo-WC + ebeveyn banyo kısımlarını ihtiva ettiği, dairegiriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ısıcamlı, salon ve odalarda yerler parke kaplı, koridor, mutfak ve ıslak hacimler seramik döşeli, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup, dairede ısınmanın doğal gazlı, kombi sistemli olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmazın dış cephesi boyalı badanalı, çelik kapı girişli, merdivenler ve sahanlıklar mermer ve hazır basamaklıdır alüminyum doğrama korkuluklu ve asansörlüdür. Taşınmaz bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Avrupa otoyoluna, Otobüs ve minibüs yoluna yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. " denilmektedir.

Kıymeti : 8.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: Diğer (Konusu: REZERV YAPI ALANINDA KALMAKTADIR. ) Tarih: - Sayı: - (Başlama Tarih:17/04/2013,Bitis Tarih:17/04/2013 - Süre:)

BEYAN: Yönetim Planı : 24/09/2020 (Başlama Tarih:25/03/2022,Bitis Tarih:25/03/2022- Süre)

BEYAN: ATKİ DEN KM ne Çevrilmiştir. (29/09/2023 Tarih 22097 Yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:50

12/01/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

