T.C.

ANTALYA

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/850 Esas

Karar No : 2025/553 Karar

İ L A N

Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Suçuna Teşebbüs suçundan Kadir ve Nurgül oğlu, 19/10/2005 Bolu doğumlu Yasin ÖZCAN hakkında yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin görevsizliğine ve kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize ya da bulunulan yer Mahkemesine verilecek dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, yapılan tüm araştırmalara rağmen gerekçeli karar Yasin ÖZCAN'a tebliğ edilememiş olduğundan, tebligatın yüksek tirajlı gazetelerin birinde ve genel bir internet haber sitesinde ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla:

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin genel bir internet haber sitesinde ve yüksek tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİ,

2-Aynı yasanın 31 maddesi gereğince tebligatın, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren7 gün sonra yapılmış sayılacağı,

3-Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz kanun yoluna başvurabileceği,

Hususları ilan olunur. 13/01/2026

